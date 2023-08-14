İsmail Kartal: İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde oynanan Gaziantep FK maçı sonrası istedikleri gibi bir oyun ortaya koyamadıklarını itiraf etti.

İsmail Kartal: İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

Teknik direktör İsmail Kartal, mücadeleyi değerlendirdi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

-Yediğimiz golden sonra kendi futbolumuzu ortaya koyamadık, panik yaptık. Kaçırdığımız penaltı, pozisyonlar var ama bize çok önemli ders, referans oldu. Ligin ne kadar sert ve zor olduğunu görmüş olduk. 10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur. Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan, goller var kaçan... Bunları konuşmacayaktık belki. İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.

-Transferle ilgili çalışmaları başkanımız ve yöneticilerimiz yürütüyor. Şu anda bir şey söylemem doğru değil. Bu akşam geride kaldı. Yarından itibaren elimizdeki oyuncularla hep beraber Maribor maçına konsantre olacağız ve iyi mücadele ederek kazanarak turlamak istiyoruz. Ardından Samsun deplasmanı var. Yoğun bir trafik var, 3-4 günde bir maç var. Geç kalan oyuncular var. Bunları bir an önce takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Ekibimizle birlikte çok iyi hazırlanarak yolumuza devam edeceğiz.

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