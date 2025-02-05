İsmail Kartal, Jorge Jesus ile karşı karşıya geldi: İlk yarıda işi bitirdi

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İsmail Kartal, Jorge Jesus ile karşı karşıya geldi: İlk yarıda işi bitirdi

Fenerbahçe’nin 2 eski hocası İsmail Kartal ve Jorge Jesus Asya Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldi. Jesus’un takımı Al Hilal, ilk yarıda attığı gollerle galibiyeti alan taraf oldu.

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Al-Hilal evinde Persepolis'i ağırladı. İki eski Fenerbahçe teknik direktörünü karşı karşıya getiren mücadele de ev sahibi Al-Hilal damga vurdu.

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Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'dan transfer edilen milli futbolcu Serdar Dursun mücadeleye ilk 11'de başladı ve Persepolis ile ilk maçına çıktı.

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Suudi Arabistan ekibi 10. dakikada Malcom ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Gol sonrası ataklarına devam eden Jesus'un öğrencileri 25. dakikada bu kez Cancelo ile farkı 2'ye çıkardı. Suudi ekibi oyunun kontrolünü elinde tutarken 39. 45+1. dakikalarda kaptan Al Dawsari'nin golleriyle ilk yarı 4-0'lık farklı skorla kapattı.

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İran ekibi Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ikinci yarısına üç değişiklik ile başladı. İkinci yarıda İsmail Kartal'ın öğrencileri oyunda dengeyi yakalamaya çalışsa da nefesi yetmedi.

Persepolis'in maçtaki tek golü 90. dakikada penaltıdan Gvelesiani'den geldi.

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Bu sonuçla Batı Grubunda lider konumunda bulunan Al-Hilal puanını 19'a çıkardı. Öte yandan Persepolis ise 6 puanla 9. sırada kaldı.

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