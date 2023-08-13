İsmail Kartal kararını verdi

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu.

İsmail Kartal kararını verdi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz.
Gaziantep'te savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.
İşte Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i:
Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko

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