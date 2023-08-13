İsmail Kartal kararını verdi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz.
Gaziantep'te savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.
İşte Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i:
Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko