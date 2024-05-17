İsmail Kartal kararını verdi

Kariyeri boyunca bu tarz birçok büyük maça çıkıp kahraman olan Dzeko ile son haftaların formda golcüsü Batshuayi arasında müthiş bir rekabet var. İsmail Kartal’ı zor bir karar bekliyor.

Önce Türkiye Kupası’na Ankaragücü karşısında havlu atıldı. Ardından TFF’ye tepki olarak Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkıldı ve daha sonra oyuncular sahadan çekildi. Kupa, Galatasaray’ın oldu. Daha sonra Konferans Ligi Çeyrek Finali’nde Olympiakos karşısında penaltı atışları sonucu hüsran yaşandı. Son olarak ligde Sivas ve Konya deplasmanlarında alınan beraberlikler, Fenerbahçe’nin lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşmesine neden oldu. Sarı-Lacivertliler için rüya gibi başlayan, rekorların alt üst edildiği sezonun son bölümü büyük hayal kırıklıklarına sahne oldu.

SAMANDIRA’DA KULAKLAR TIKANDI

Fenerbahçe şimdi Rams Park’ta Galatasaray’a konuk olacak. Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri oynanacak olmasına rağmen camiada dev mücadele neredeyse hiç konuşulmuyor. Tek gündem, Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek olan başkanlık yarışı ve kazanacak adayın takımı emanet edeceği teknik adam... Sosyal medyada bile taraftarlar derbiyi değil, kongreyi gündemde tutuyor. Samandıra ise tüm bu yaşananların dışında kalmaya ve pazar günkü dev mücadeleye odaklanmaya çalışıyor. Sezon bitiminde görevini kaybetmesine kesin gözüyle bakılan İsmail Kartal, öğrencilerini Galatasaray sınavına hem taktiksel olarak hem de motavisyon anlamında hazırlamaya çalışıyor.

YILDIZLAR SORUMLULUK ALIYOR

Kaptanlar da bu konuda ellerinden geleni yapıyor. Takım içi konuşmalarda Dzeko, Tadic, Ferdi ve Mert Hakan gibi isimler, kongrenin kendileri açısından gündem dışı olması gerektiğine vurgu yapıyor. Futbolcular olarak tek görevlerinin, derbide Galatasaray’ı yenerek hem güç gösterisinde bulunmak hem de şampiyonluk şansını son haftaya taşımak olduğunun altı çiziliyor. Camiada dev maçın gündem dışı olmasının, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltması açısından takıma olumlu yansıyabileceği yorumları da yapılıyor.

FENER’DE PAROLA İLK GOL

Sarı-Lacivertliler, bu sezon ligde ilk golü attığı maçlarda sadece Samsunspor ve Sivas ile berabere kalırken, diğerlerinin tamamını kazanmayı bildi. Ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmalarda da ilk gol, kritik öneme sahip. İki takım arasındaki son 61 lig derbisinde perdeyi açmayı başaran takımlar sadece 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, golsüz eşitliği bozuduğu 24, Galatasaray ise 14 derbide zafere ulaşan taraf olmayı başardı.

DJIKU TERCİHİ KRİTİK OLACAK

Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısına nasıl bir oyun yapısı ve kadroyla çıkacağı merak konusu. Djiku, Kaysersipor karşısında orta sahada görev yapıp maçın yıldızı olmuştu. Ganalı yıldız bu bölgede göz doldursa da savunmada da Icardi’yi durdurma anlamında en etkili silah konumunda... İsmail Kartal, taktik çalışmalarda öğrencisini iki bölgede de deniyor.

DZEKO’NUN TECRÜBESİ Mİ, BATSHUAYI’NİN FORMU MU?

Herkesin merak ettiği bir diğer konu ise forvette kimin oynayacağı. Edin Dzeko, Fenerbahçe kariyerine müthiş başladı. Attığı gollerle hem takımını zirveye taşıdı hem de uzun süre krallık yarışında liderliği kimseye kaptırmadı. Ancak Boşnak forvet son aylarda üretkenlik anlamında ciddi düşüş yaşadı. 37 yaşındaki oyuncu, ligde sezonun ikinci yarısında sadece 4 kez ağları sarstı. Dzeko formsuz, ancak kariyeri boyunca bu tarz birçok büyük maç oynayıp kahraman olmuş bir isim. Deneyimli yıldız ayrıca, Galatasaray’ın yoğun hücum presine karşı Fenerbahçe’nin uzun toplarla geriden çıkma konusunda pivot santrfor özellikleri sayesinde önemli bir silah…

İLK 11’DE PİŞMAN ETMEDİ

Batshuayi ise son dönemde formuyla ön plana çıkıyor. İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde taktiksel gerekçeyle öğrencisini 11’de oynattığını söylemiş, Belçikalı forvet perdeyi açan golü kaydetmişti. Batshuayi, son Kayseri maçında da 11’de görev yaptı ve yine ilk golü attı. Yıldız futbolcu da formu ve yükselen performansıyla formayı hak ediyor. İsmail Kartal’ı pazar günkü dev maçta zorlu bir karar bekliyor. Bugün ve yarın yapılacak son taktiksel çalışmaların ardından deneyimli teknik adam, derbi golcüsünü seçecek.