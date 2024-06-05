İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe'de gösterdiği üstün performansa rağmen şampiyonluk yaşayamadığı için görevden alınan İsmail Kartal'a, birçok kulüp ilgi gösteriyor.

Süper Lig'de görev almak istemeyen deneyimli teknik adam, futbola olan bağını koparmak istemiyor ve bu nedenle 1. Lig'den gelen tekliflere açık.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan İsmail Kartal, büyük bir sürpriz olmazsa 1. Lig'in yeni ekibi Esenler Erokspor'un başına geçecek.

2. Lig Beyaz Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayıp 1. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, ligin bitiminden önce Kartal'a teklifte bulunmuştu.

İLK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Kartal, o dönemde "Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veriyorum" diyerek bu teklifi geri çevirmişti.

Fenerbahçe yönetimi, Kartal'a hizmetleri için teşekkür ederek yollarını ayırdı. Ardından Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı. Böylece Kartal'ın Esenler Erokspor ile anlaşmasının önünde bir engel kalmadı.

Edinilen bilgilere göre, Süper Lig'de çalışmayı tercih etmeyen Kartal, 1. Lig'in yeni takımıyla teknik direktörlük yapacak.

ERDOĞAN'IN TAKIMI

Esenler Erokspor'un formasını giymiş olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bir toplantıda İsmail Kartal için övgü dolu ifadeler kullandığı biliniyor.