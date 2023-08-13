İsmail Kartal kararını verdi. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ligden Kahramanmaraş merkezli olan depremden dolayı çekilme kararı alan Gaziantep FK'yı konuk edecek.

17 ağustosta oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Maribor ile karşılaşacak olan Sarı Lacivertliler'in teknik patronu İsmail Kartal, mücadeleye as kadro ile çıkmaya karar verdi.

İşte ilk 11'ler;

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, İsmail, Zajc, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko



Gaziantep FK: Mustafa, Khacef, Djilobodji, Arda, Mbakata, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Markovic, Riascos