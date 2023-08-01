İsmail Kartal kararını verdi. Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe, bu akşam Moldova'da Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

İsmail Kartal kararını verdi. Fenerbahçe'nin Zimbru maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Zimbru ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz İstanbul'daki ilk maçı 5-0 kazanmıştı. Golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King atmıştı.

Fenerbahçe çok yakın olduğu turu geçmesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Differdange 03-Maribor maçının galibiyle karşılaşacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu akşam 20.30'da başlayacak maça çıkaracağı ilk 11'i de belirledi.

Temsilcimizin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Osayi, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can, Tadic, Kent, Batshuayi.

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