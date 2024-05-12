İsmail Kartal Kayserispor planını açıkladı

İsmail Kartal, "Takımımızda sakatlanan oyuncular var ve bu durum maç kadrosunda değişiklik yapmamızı gerektiriyor. Sahaya çıkacak oyuncu kadromuz ne olursa olsun, hedefimiz her zaman galibiyet.

Bu maçtan 3 puanla ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu hafta antrenmanlarda bazı oyuncularımızı farklı pozisyonlarda deneme fırsatımız oldu. İyi bir oyun ve mücadele sergileyerek 3 puan almayı hedefliyoruz" dedi.

Oyuncularına olan inancını vurgulayan Kartal, "Tüm oyuncularıma tam güvenim var. Sahaya çıkan herkes en iyi performansını sergileyecektir. İyi bir oyun ortaya koyarak 3 puanı kazanacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.