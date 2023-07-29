İsmail Kartal kongreye damga vurdu: Bizi yıkamadılar bölemediler

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan Ali Koç tarafından 40. yıl plaketini aldı. Plaket töreni sırasında söz alan İsmail Kartal, duygu dolu bir konuşma yaptı.

İsmail Kartal’ın açıklamaları:

-40 yıl ne çabuk geçti gerçekten bugün buraya geldiğim andan itibaren ilk imza attığım günü hatırlıyorum. İlk imza attığımda beni Lefter Baba’nın evine kaçırmışlardı. Küçük bir botla beni kaçırıp saklamışlardı. Lefter Baba bana iyi bakmıştı. Ben de balıkçı çocuğuyum. Anadolu Kavak’lıyım. O da balık tutmayı, denizi çok seviyordu. Bana öğütler vermişti. Sonra gelip Fenerbahçe ile imza attım.

-Burası bizim kulüp binamızdı. Yemek yer, kamplara burada girerdik. Bir gün rahmetli Semih Bayülken bana dedi ki, ‘Siz şampiyon olamazsınız. Siz burada vakit geçiriyorsunuz. Yiyip içip yatıyorsunuz, şampiyon olamazsınız’. Bu da benim gücüme gitmişti. ‘Peki Semih Baba, şampiyon olduğumuz gün gelip seni burada denize atayım mı?’ dedim, o da ‘Gel at oğlum’ dedi. Biz şampiyon olduk ve Semih Baba’yı gelip burada denize attım. Türkiye’de olay olmuştu. Ama bu bizim birbirimize olan saygımızdan, inancımızdandı.

-Burada unutulmayacak anılarım var. 40 yılın anısına bana bu plaketi veren başkanımıza, yöneticilerimize, divan başkanımıza ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Fenerbahçe ailesiyiz. Zor günler geçirdik. Birazcık da oraya değinmem gerekiyor. Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi yıkamadılar, bizi bölemediler. Ama biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu camianın neler yapabileceğini herkese gösterdik.

-Bu sezon da Allah’ın izniyle, ben ve oyuncularım gece gündüz çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapacağız ve bütün kupalara adayız. Bir olmalıyız, birlikte olmalıyız, biz bir aileysek geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri bir tarafa bırakarak birbirimize sarılmalıyız. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz, Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin.

-Çubukluyu giyen futbolcu en iyi oyuncumuzdur, sahaya çıkan takım en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layıktır. Sizleri çok seviyorum.