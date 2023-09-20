İsmail Kartal kritik maç öncesi konuştu: Ben böyle bir şey görmedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. 6 numara için birçok oyuncu seçeneklerinin olduğunu belirten Kartal, Cengiz Ünder'in sağlık durumunu

İsmail Kartal kritik maç öncesi konuştu: Ben böyle bir şey görmedim

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde ilk grup maçına yarın Danimarka ekibi Nordsjaelland karşısında çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

-Son oynadığımız lig maçında kazandığımız için çok mutluyuz. Türkiye'de hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorlukları var. Gerçekten her takım kendine göre güçlü tarafları var. Herkes, daha iyi olmak ve bize karşı daha motive oynamaya çalışıyorlar. 3-2 kazanmasını bildik. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk maç olması itibariyle kazanıp 3 puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarımızın verdiği destekle bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.

-6 numara pozisyonunda 4 tane oyuncumuz var. İsmail, Bertuğ, Zajc, Crespo. Duruma göre, rakibe göre, oyuncuların sağlık durumuna göre bunları değerlendirebiliriz. İsmail'in cezası nedeniyle Zajc'ı oynattık. Yarınki maçta belki Crespo, belki Zajc'ı oynatabiliriz. Ama lig maçlarında Türk olduğu için İsmail ve Bertuğ'a fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak, rakibe göre o pozisyonundaki oyuncuları değerlendireceğiz.

-Hayatım boyunca görmediğim bir sakatlık pozisyonu oldu. En az 2 hafta, en fazla 3 hafta sakatlığı olacak. Emre Mor'un sakatlığı geçti gibi hafiften düz koşulara başladı. 2-3 haftaya kadar takıma dönebileceğini düşünüyorum. Zayıf rakip diye bir şey yok. Yarın oynayacağımız takım 12 resmi maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik almış ve tek mağlubiyeti var. Avrupa'da şu ana kadar hiç gol yemeyen bir takım. 9 yıldır aynı antrenörle çalışıyorlar. Kolay bir rakip değil, bunun bilincindeyiz.

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