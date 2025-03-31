İsmail Kartal maç sonunda çıldırdı! “Böylesini görmedim” diyerek isyan etti

İran Pro Ligi'nin 24. haftasında Persepolis, Shams Azar'a 3-2 yenildi ve 47 puanda kaldı. İran temsilcisi, İsmail Kartal döneminde ilk yenilgisini yaşadı.

Maça hızlı başlayan Shams Azar, 13. dakikada Mojtaba Fakhiran ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Persepolis, 12 dakika sonra Serdar Dursun'un attığı kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İsmail Kartal'ın ilk transferi olan Serdar Dursun, Persepolis ile 6. maçında 4. golünü kaydetti.

İkinci yarıda daha etkili olan Shamz Azar, 55. dakikada N. Komar ve 79. dakikada ise M. Azadeh ile karşılaşmada 3-1 öne geçti.

Bu gollere 85. dakikada karşılık veren Persepolis, Sarlak ile skoru 3-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra gol sesi çıkmadı Shams Azar sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İSMAİL KARTAL İSYAN ETTİ

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, mağlup oldukları maç sonrası yaşadıklarına isyan etti. Rakip takımın teknik direktörü Mehdi Rahmati’nin elini sıkmayarak çok sinirli bir şekilde soyunma odasına giden Kartal, yaptığı açıklamada da tepkisini sürdürdü.

İsmail Kartal maçın ardından, "Beklediğim kaliteyi gösteremedik. Milli oyuncularımızın birçoğu yorgundu. Geçtiğimiz hafta iyi antrenman yapamayan birkaç sakat futbolcumuz vardı. Persepolis sahaya her çıktığında savaşmalı ve iyi oynamalı. Biz futbol oynayan bir takımız. " dedi.

Kartal açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Her maçta rakip yedek kulübesi hakemin üzerinde baskı kuruyor. Daha önce görmediğim şeyler görüyorum, bunlar normal değil. Kaybettiğimiz doğru ve rakibi tebrik ediyoruz ama hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli."