İsmail Kartal mahvoldu

Trendyol Süper Lig'in 36. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Yarın (Pazar) saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
Sarı-lacivertlilerin Kayserispor karşısında puan kaybetmesi ve ezeli rakibinin Karagümrük karşısında puan kazanması halinde Galatasaray ligde 24. Şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig’in kaderini belirleyecek bu kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe’de sakatlıklar moralleri bozuyor.
Teknik direktör İsmail Kartal zorlu Kayserispor maçında sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel’den yararlanamayacak.
Osayi-Samuel’in sağ bekteki yedeği olan Mert Müldür ise geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında henüz oyuna girmeden kulübede gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Oluşan bu kara tabloda ilk 11 kurma konusunda eli gittikçe zorlaşan İsmail Kartal’ın hücum hattında da rotasyona gitmesi bekleniyor.