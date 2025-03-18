İsmail Kartal Mourinho’ya 5 puan fark attı

Samsunspor'a diş geçiremeyen ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı.



Geçen sezonun aynı haftasında ise sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde 26 haftada 67 puan toplamayı başarmıştı. Jose Mourinho, böylece geçen sezonla kıyaslandığında İsmail Kartal'dan tam tamına 5 puan daha az topladı.

MOURİNHO HER ALANDA GERİDE

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si geçen sezonun aynı haftasında 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, 68 gol atıp, 21 gol yemiş, +47 averaj elde etmişti.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise bu sezon aynı haftada 19 galibiyet, 5 beraberlik ve de 2 yenilgi yaşadı. 63 gol atarken 23 de gol yedi. Jose, hem puan hem galibiyet sayıları hem atılan gol hem de yenilen golde Kartal'dan kötü görüntü sergiledi.