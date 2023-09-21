İsmail Kartal rotasyonun nedenini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı öncesi kararlaştırdığı ilk 11 hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İsmail Kartal rotasyonun nedenini açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Danimarka ekibi karşısında Tadic, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko ve Szymanski'yi ilk 11'de başlatmama kararı aldı.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

-Her zamanki gibi iyi hazırlandık. Biraz rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Hafta sonu da önemli bir Alanyaspor deplasmanına gideceğiz. Bu maç da koşan bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz. İyi bir mücadeleyle ilk maçımızda 3 puanı almak istiyoruz.

-Biz gerçekten sürekli çalışıyoruz. Takımımızla beraber oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz, kendimize neler katabiliriz' sürekli bunları düşünüyoruz.

-Taraftarımız bize güveniyor. Biz de onlara layık olabilmek için iyi futbol oynayıp, iyi mücadele edip onları mutlu etmek istiyoruz. Şu ana kadar bunu başardık, inşallah sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederiz.

Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
Fenerbahçe Nordsjaelland maçı Spor
Fenerbahçe Nordsjaelland maçı
Karabük'te orman yangını Güncel
Karabük'te orman yangını
CHP’li eski vekil Biçer’den Özgür Özel’e ‘dokunulmazlıklar’ yanıtı Güncel
CHP’li eski vekil Biçer’den Özgür Özel’e ‘dokunulmazlıklar’ yanıtı
Avcılar'da gecekondu alev alev yandı Güncel
Avcılar'da gecekondu alev alev yandı
CHP Ekonomi Masası Üyesi Aşkın Genç'ten 'faiz' yorumu: Adı konulmamış bir IMF programı Ekonomi
CHP Ekonomi Masası Üyesi Aşkın Genç'ten 'faiz' yorumu: Adı konulmamış bir IMF programı
Toplu taşıma aracında tacize tutuklama Güncel
Toplu taşıma aracında tacize tutuklama
Yüksek sesle müzik dinlediği için trafikten men edildi Güncel
Yüksek sesle müzik dinlediği için trafikten men edildi