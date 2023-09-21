İsmail Kartal rotasyonun nedenini açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Danimarka ekibi karşısında Tadic, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko ve Szymanski'yi ilk 11'de başlatmama kararı aldı.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

-Her zamanki gibi iyi hazırlandık. Biraz rotasyon yapmak mecburiyetindeyiz. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Hafta sonu da önemli bir Alanyaspor deplasmanına gideceğiz. Bu maç da koşan bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz. İyi bir mücadeleyle ilk maçımızda 3 puanı almak istiyoruz.

-Biz gerçekten sürekli çalışıyoruz. Takımımızla beraber oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz, kendimize neler katabiliriz' sürekli bunları düşünüyoruz.

-Taraftarımız bize güveniyor. Biz de onlara layık olabilmek için iyi futbol oynayıp, iyi mücadele edip onları mutlu etmek istiyoruz. Şu ana kadar bunu başardık, inşallah sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederiz.