İsmail Kartal şaşırttı

Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından adı çeşitli kulüplerle gündeme gelmişti.

Son olarak da Suudi Arabistan takımı Al Taawon takımının Kartal için girişimde bulunduğu belirtilmişti.

Kartal da "Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan’da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de ‘Neden olmasın’ dedim ama daha resmi bir teklif yok.

Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal'a son olarak Kasımpaşa'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Kartal'ın Suudi Arabistan yerine İstanbul'da ve Süper Lig'de kalmak istediği, bu nedenle teklife sıcak baktığı ileri sürüldü.