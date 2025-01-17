İsmail Kartal Süper Lig’den gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe’den geçen sezon sonu ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan İsmail Kartal ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi.

Sporx’te yer alan habere göre, teknik direktör arayışlarına devam eden Kayserispor İsmail Kartal’a teklif götürdü. Tecrübeli teknik adam, Başkan Nurettin Açıkalın ile yaptığı görüşmede kendisine gelen teklifi reddetti.

İsmail Kartal'ın teklifi reddetmesinin ardından, Kayserispor yönetimi gözünü Marius Sumudica'ya çevirdi.



Daha önce Kayserispor'da başarılı bir dönem geçiren Sumudica ile temaslarını sürdüren Başkan Açıkalın, alternatif isimler üzerinde de duruyor.

Kayserispor yönetimi, teknik direktör konusunda kararsız bir bekleyiş içinde olsa da alınan bilgilere göre nihai kararın cuma ya da cumartesi açıklanması bekleniyor.