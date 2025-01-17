İsmail Kartal Süper Lig’den gelen teklifi reddetti

Kaynak: SporX
İsmail Kartal Süper Lig’den gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan İsmail Kartal Süper Lig’den gelen teklifi reddetti. Tecrübeli teknik adama teklif götüren takımın Kayserispor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’den geçen sezon sonu ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan İsmail Kartal ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi.

Sporx’te yer alan habere göre, teknik direktör arayışlarına devam eden Kayserispor İsmail Kartal’a teklif götürdü. Tecrübeli teknik adam, Başkan Nurettin Açıkalın ile yaptığı görüşmede kendisine gelen teklifi reddetti.

İsmail Kartal'ın teklifi reddetmesinin ardından, Kayserispor yönetimi gözünü Marius Sumudica'ya çevirdi.

Daha önce Kayserispor'da başarılı bir dönem geçiren Sumudica ile temaslarını sürdüren Başkan Açıkalın, alternatif isimler üzerinde de duruyor.

Kayserispor yönetimi, teknik direktör konusunda kararsız bir bekleyiş içinde olsa da alınan bilgilere göre nihai kararın cuma ya da cumartesi açıklanması bekleniyor.

Son Haberler
Böyle uyku görülmedi! Aksaray’da polis, uyandırmak için her yolu denedi
Aksaray’da polis, uyandırmak için her yolu denedi
Roma’da yine Montella sesleri yükseldi
Roma’da yine Montella sesleri yükseldi
Bülent Ersoy zombi kılığına girdi galayı bastı
Bülent Ersoy zombi kılığına girdi galayı bastı
Trabzonspor bu sezon bir ilki gerçekleştirmek istiyor
Trabzonspor bu sezon bir ilki gerçekleştirmek istiyor
Pop müziği dünyada nasıl yangınlaştı? 20. Yüzyılın en etkili müzikal devrimi
Pop müziği dünyada nasıl yangınlaştı? 20. Yüzyılın en etkili müzikal devrimi