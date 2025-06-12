İsmail Kartal, Süper Lig’in yıldızına talip oldu

Göztepe'de 1.5 yıldır defansın bel kemiği olan Brezilyalı stoper Heliton'a teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran Ligi takımlarından Persepolis'in talip olduğu öğrenildi.
Persepolis'in bonservis için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi. Göz-Göz'e 2023-2024 sezonunun devre arasında Bulgar ekibi CSKA 1948 Sofya'dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, mayıs ayında opsiyonunun kullanılmasıyla takımda kalmıştı.
Geçen sezon Süper Lig'de 34 maçta oynayan Heliton'un Göztepe'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.