İsmail Kartal, Süper Lig’in yıldızına talip oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İsmail Kartal, Süper Lig’in yıldızına talip oldu

İsmail Kartal’ın çalıştırdığı İran’ın Persepolis takımı bu sezon performansıyla Göztepe’nin öne çıkan oyuncuları arasında yer alan Göztepe’nin Brezilyalı stoperi Heliton’u transfer etmek istiyor.

Göztepe'de 1.5 yıldır defansın bel kemiği olan Brezilyalı stoper Heliton'a teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran Ligi takımlarından Persepolis'in talip olduğu öğrenildi.

Persepolis'in bonservis için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı iddia edildi. Göz-Göz'e 2023-2024 sezonunun devre arasında Bulgar ekibi CSKA 1948 Sofya'dan transfer edilen 29 yaşındaki stoper, mayıs ayında opsiyonunun kullanılmasıyla takımda kalmıştı.

Geçen sezon Süper Lig'de 34 maçta oynayan Heliton'un Göztepe'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

goztepeden-arda-okana-kanca-761299-224688-1-1.jpg

Son Haberler
D-650’de feci kaza! Otomobil alev topuna döndü
D-650’de feci kaza! Otomobil alev topuna döndü
Beşiktaş kayyımdan onay aldı! Sponsorluk devam
Beşiktaş kayyımdan onay aldı! Sponsorluk devam
Silivri'de kritik zirve! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret...
Silivri'de kritik zirve! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret...
Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Bilim fuarında çığlıklar yankılandı
Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Bilim fuarında çığlıklar yankılandı
Milli Saraylar’dan yaz sürprizi: Bahçeler geceye kadar açık!
Milli Saraylar’dan yaz sürprizi: Bahçeler geceye kadar açık!