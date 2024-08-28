İsmail Kartal veda etti

Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal 99 puan toplamasına rağmen ligi ikinci sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe yönetimi tecrübeli hocaya veda etti, takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

Bu gelişmenin ardından sessizliğe bürünen İsmail Kartal kayıplara karışmıştı. Tecrübeli hoca suskunluğunu Ferdi Kadıoğlu için bozdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İsmail Kartal eski öğrencisi Ferdi'ye duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Ferdi Kadıoğlu ile birlikte fotoğrafını kullanan İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor. Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat. Yolun açık, başarıların daim olsun!"

Fenerbahçe'nin transferine mafya engeli

Acun Ilıcalı Sofyan Amrabat'ı açıkladı. 'Mourinho'ya jest yaparız'