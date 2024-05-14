İsmail Kartal yancı oldu

İsmail Kartal'ı başarısız bulan sarı-lacivertli taraftarlar, bu videoyu gündeme taşıdı.

Fenerbahçeli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, geçtiğimiz aylarda tavla oynadı.

İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş da iki ismi izledi.

Diğer taraftan teknik direktör İsmail Kartal da oynanan tavla oyununu takip etti.

FUTBOLCULAR İSMAİL KARTAL'I UMURSAMADI

Mert Hakan Yandaş İsmail Kartal'a 'Bu oyunu İrfo (İrfan Can Kahveci) ile ben öğrettik hocam.' dedi.

İsmail Kartal ise 'yani diyorsunuz ki bunlar çırak' ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in İsmail Kartal'ı dinlememesi dikkat çekti.

O anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Futbolcular İsmail Kartal'ı umursamıyor' 'Ruh gibi sanki kimse görmüyor' yorumlandı.