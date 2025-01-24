İsmail Kartal yeni takımına imzaya gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal yeni takımına imzaya gidiyor

Son olarak Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal’ın yeni durağı İran olacak. Tecrübeli teknik adam, Persepolis ile sözleşme imzalamak için yarın İran’a gidecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis'in başına geçmeye hazırlanıyor. 63 yaşındaki teknik adam, Persepolis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. İsmail Kartal, Persepolis'e imza atmak için cumartesi günü İran'a gidecek.

Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi.

Persepolis'in İsmail Kartal'a 1,5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti. Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli de 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

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