İsmail Kartal: Zaman istiyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Szymanski ve King'in golleriyle Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.



Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 90 dakikayı değerlendirdi.



İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;



-Yoğun bir sıcaklık altında oynanan maçta her iki takımı da tebrik etmek lazım. 3 haftalık dilim içerisinde yaptığımız çalışmalar sonucunda oyun felsefimizi hissetirdiğimizi düşünüyorum. 5-0 kazanmamız güzel. Eksiklerimiz var. Bunları görmemiz güzel oldu. Güzel ve net bir galibiyet. Oyuncularım sahada bir reaksiyon gösterdiler.



-Geçen sene farklı bir sistem, bu sene farklı bir sistem. Oyuncularımın ve takımın zamana ihtiyacı var. Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. En kısa zamanda bunu geliştireceğimizi düşünüyorum.