İsmail Kartal'a ilk teklif

Süper Lig'de sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırdı.
Sarı lacivertli takım dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. İmza töreni bu akşam yapılacak.
Fenerbahçe yeni teknik direktörüne kavuşmaya hazırlanırken, İsmail Kartal'ın da ilk teklifini aldığı belirtildi.
Süper Lig'den son haftada düşünce Emre Belözoğlu'nun görevine son veren Ankaragücü'nün İsmail Kartal'a teklif yaptığı iddia edildi.
Kartal'ın teklife sıcak baktığı, detayların görüşüldüğü ileri sürüldü.
İsmail Kartal, Ankaragücü'nü 2017-2019 yılları arasında da çalıştırmıştı.
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