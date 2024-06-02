İsmail Kartal'a ilk teklif

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal'a ilk teklif

Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'a ilk teklifin yapıldığı belirtildi.

Süper Lig'de sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'la yollarını ayırdı.

Sarı lacivertli takım dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. İmza töreni bu akşam yapılacak.

Fenerbahçe yeni teknik direktörüne kavuşmaya hazırlanırken, İsmail Kartal'ın da ilk teklifini aldığı belirtildi.

Süper Lig'den son haftada düşünce Emre Belözoğlu'nun görevine son veren Ankaragücü'nün İsmail Kartal'a teklif yaptığı iddia edildi.

Kartal'ın teklife sıcak baktığı, detayların görüşüldüğü ileri sürüldü.

İsmail Kartal, Ankaragücü'nü 2017-2019 yılları arasında da çalıştırmıştı.

İlgili Haberler
Milli takımın rakibi İskoçya
Milli takımın rakibi İskoçya
Son Haberler
Türk lirası için 33 ay sonra bir ilk. ABD'li dev banka açıkladı Ekonomi
Türk lirası için 33 ay sonra bir ilk. ABD'li dev banka açıkladı
Milli takımın rakibi İskoçya Spor
Milli takımın rakibi İskoçya
Lastiği patlayan tır devrilince yolu kapattı Yerel Haberler
Lastiği patlayan tır devrilince yolu kapattı
AKP'li belediye maaşları veremedi. 20 işçi 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı Gündem
AKP'li belediye maaşları veremedi. 20 işçi 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı
Küçükçekmece’de çöken binanın 2 katı kaçak çıktı. Belediye Başkanı açıkladı Gündem
Küçükçekmece’de çöken binanın 2 katı kaçak çıktı. Belediye Başkanı açıkladı
Kızılay yardım kumbaralarındaki paralar buhar oldu. Denetim raporunda ortaya çıktı Gündem
Kızılay yardım kumbaralarındaki paralar buhar oldu. Denetim raporunda ortaya çıktı