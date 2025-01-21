İsmail Kartal’a sürpriz teklif geldi. Görüşmeler sürüyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon rekor puan toplayan teknik direktör İsmail Kartal, İran Ligi temsilcisi Persepolis'ten teklif aldı. İran basınında yer alan haberlere göre Persepolis yöneticilerinin Türkiye'ye geleceği aktarıldı. Ajansspor'a konuşan ve teklifi doğrulayan 63 yaşındaki teknik adam, "Henüz bir anlaşma yok. Son görüşmeden sonra belli olacak" ifadelerini kullandı.

Persepolis'in tecrübeli hocaya yıllık 2.5 milyon dolarlık bir teklif yaptığı öğrenildi. Deneyimli teknik direktör, daha önce Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor, BB Erzurumspor ve Fenerbahçe'de çalıştı.

İran Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.