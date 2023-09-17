İsmail Kartal'dan 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’de son oynanan MKE Ankaragücü 11’inden 5 değişiklik ile Antalyaspor karşısına çıktı.

KAYNAK: İHA
İsmail Kartal'dan 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, milli ara öncesi son oynanan MKE Ankaragücü maçının 11’inden 5 farklı futbolcuyla sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, kalede yeni transfer Livakovic’e şans verirken, stoperde Alexander Djiku yerine Serdar Aziz’i tercih etti. Son lig maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek’in yerine Miha Zajc maça başlarken, hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci yerine Cengiz Ünder’i sahaya sürdü. Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu da bu maçla birlikte formasına kavuştu.

Dominik Livakovic ilk kez

Yeni sezon planlaması kapsamında Dinamo Zagreb’ten transfer edilen Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Antalyaspor karşısında maça çıktı.

310 gün sonra gündüz maçı

Fenerbahçe, Süper Lig’de 310 gün sonra sahasında gündüz maçına çıktı. Kanarya, son olarak geçtiğimiz sezonun 14. haftasında Giresunspor ile gündüz müsabakasında karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, Akdeniz ekibine karşı şu 11 ile çıktı:

“Livakovic, Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.”

Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Michy Batshuayi, Miguel Crespo, Efekan Karayazı ise yedek bekledi.

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