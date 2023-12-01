İsmail Kartal'dan 6-1 sonrası flaş açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland'a 6-1 yenildikleri maçtan sonra konuştu.

KAYNAK: AA
İsmail Kartal'dan 6-1 sonrası flaş açıklama

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlardan ve camiadan özür diledi.

Right to Dream Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Fenerbahçe camiasına ve takımına yakışmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Maçla ilgili konuşacak çok fazla şey olmadığını vurgulayan Kartal, "Çok üzgünüz, bütün taraftarlardan özür diliyoruz. Ama taraftarlarımız şunu unutmasın, evimizdeki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe kendisine yakışanı yapacak ve gruptan çıkacak. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Mağlup olduk. Bize yakışmadı, bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz." şeklinde konuştu.

İsmail Kartal, açıklamasının ardından soru almayacağını belirterek toplantıdan ayrıldı.

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