İsmail Kartal'dan bomba sözler: Suçlu varsa başta benim

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başladı.

Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, "Geriden uzun toplarla çıkacaklarını biliyorduk. Maça her zamanki gibi çok iyi başladık, hemen baskı altına aldık rakibi. Bu kadar baskılı oynamamıza rağmen istediğimiz golü bulamadık. İlk yarıda 1 kez kalemize geldiler o da gol oldu. İlk yarıda 22 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz. İkinci yarıda bazı planlarımız vardı ama planlar devreye girmeden şok 2 gol yedik. Ama oyunu bırakmadık. 10 kişi de kalsak maçı bırakmadık. 2 penaltı golüyle maçı skoru 3-2'ye getirdik ama çeviremedik. Aldığımız bu mağlubiyetin ardından taraftarlarımızın verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Çok üzgünüz, beklemediğimiz anda beklemediğimiz goller oldu. Ben bu yenilgiyi beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

FRED VE DJIKU, ADANA DEMİRSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR''

Geniş bir kadroya sahip olduklarını ve her oyuncunun kendileri için değerli olduğunu dile getiren İsmail Kartal, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman sakatlığa sığınmadık. Fred ve Djiku, Adana Demirspor maçına yetişebilir. Yetişemezse de milli arada Becao hariç hepsi döner. Mağlubiyeti bireysel olarak bir şeye bağlamıyorum. Suçlu varsa başta benim."

Geçen hafta Pendikspor deplasmanında zeminin iyi olduğunu yineleyen ve bu maçın oynanıp bittiğinin altını çizen Kartal, yaşanan sakatlıklarda başka bir şey aramamak gerektiğini söyledi.

Trabzonspor'un bugün kapanarak uzun toplarla sonuca gittiğini dile getiren Kartal, "Bugün de rakip takımın kapanarak uzun topla sonuca gittiğini gördük. İlerideki oyuncuları güçlü oyuncuydu. Pepe ve Visca'nın çabukluğuyla sonuç almak istediler ve başarılı oldular. Baskılı oynamamıza rağmen net bir pozisyon üretemedik." diyerek sözlerini sürdürdü.

''OYUNUMUZUN GÜCÜ VE KALİTESİ LİGİ DOMİNE EDECEK DURUMDA''

Bu sezon çıkılan 19 maçı kazandıklarını ve ligin çok uzun bir maraton olduğunu dile getiren Kartal, şunları söyledi:

"Bugün taraftarımızın önünde kaybetmek bizi üzdü. Bu kadar coşkulu bir ortamda kazansaydık başka bir evreye geçecektik. O eksik, bu eksik diye bakmadan her zamanki oyunumuzu oynadık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Hiçbir zaman suçlu aramadık. Beklemediğimiz anda şok goller yedik. Rakip de bizi durdurarak uzun toplarla sonuç aradı. Bugün yol kazası oldu. Bazen futbol şansı olur, vurulan her top gol olur. Bugün de bunu yaşadık. Çevirmek için mücadele ettik, baskın oynadık, top bizdeydi. Penaltıdan attığımız goller dışında yüzde 100 net olmasa da pozisyonlarımız oldu. Uzun bir maraton var. Oyunumuzun gücü ve kalitesi ligi domine edecek durumda. Ben bundan şüphe duymuyorum ve oyuncularıma da güveniyorum. Ben üzerimde baskı hissetmiyordum. Biz maç maç düşünüyoruz. Beklemediğimiz anlarda beklemediğimiz goller yedik bugün."

Samet ve Oosterwolde'nin performansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alışılagelmiş oyuncular sakatlanınca o bölgeyi oynayabilecek isimlerle doldurmalısınız. Samet ve Oosterwolde'yi bu bölgede oynattık. Biz bunlara sığınmıyoruz ve oyuncularımızın hepsine güveniyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakıyoruz."