İsmail Kartal'dan çok konuşulacak gönderme: Rekorlarımız 2 tane A4 kağıdına ancak sığar

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında yer alan İsmail Kartal, 99 gol ve 99 puanla ezeli rakipleri Galatasaray'ın gerisinde kalmış ve son anda şampiyonluğu kaçırmıştı. Fenerbahçe yönetimi henüz sezon devam ederken bile Mourinho seslerini yükseltmiş ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında tüm kozlarını oynarken bir de teknik direktör yenilenmesine yönelik tartışmaların odağında kalmıştı.

Yönetim sessize aldığı kararı uygulamaya koyarak, yeni sezona İsmail Kartal ile devam etmek istemediklerini belirterek başkanlık seçiminin ardından Jose Mourinho yola devam etmeye karar vermişti.

İSMAİL KARTAL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

A Spor'da yorumculuk yapan Reha Kapsal, Fenerbahçe maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu ve İsmail Kartal ile olan telefon konuşmasını aktardı. Tecrübeli teknik adamın özellikle rekor göndermesi dün sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

REKOR GÖNDERMESİ

İsmail Kartal telefon konuşmasında aktarılana göre, "Bizim rekorlarımız 2 tane A4 kağıdına ancak sığar. Çok ciddi rekorlar kırdık. 99 gol attık, 99 puan topladık. Bundan ziyade daha farklı rekorlarımız da var." ifadelerini kullandı.