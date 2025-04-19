İsmail Kartal’dan eleştirilere sert yanıt: Fenerbahçe’yi örnek gösterdi

İran Ligi’nde İsmail Kartal’ın çalıştırdığı Persepolis, Sepahan’a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını zora soktu. Ligin bitimine 3 maç kala lider Sepahan ile arasındaki puan kaybı 5’e yükselen Persepolis’te Teknik Direktör İsmail Kartal’a sert eleştiriler yükseldi.

Kartal, Sepahan maçı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada eleştirilere sert yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, önümüzdeki sezon daha güçlü ve yeni bir takım kurmaları gerektiğinin altını çizdi. Bazı mevkilerde yedek oyuncuları olmadığını vurgulayan Kartal, “Hiçbir takım her yıl şampiyon olamaz. Persepolis geçen yıldan beri düşüşte. Ben gerçeklerden bahsediyorum; en iyi oyuncularını başka takımlara verdi.



Persepolis'in yeniden zirveye çıkması için en iyi oyuncuları alması gerekiyor. Takımlar yavaş yavaş yükselmez ya da düşmez; her takım iniş çıkış yaşar. Biz şu anda düşüşteyiz ama yeni sezon için hazırlanmak adına zamanımız var. Şu andan itibaren çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE İLE AVRUPA LİGİ'NE BAKIN!"

Gelecek sezon takımın da takımın başında kalacağına ne kadar emin olduğuna dair soruyu cevaplayan İsmail Kartal, "Demek ki benim kalmamı istemiyorsunuz! Kararı kulüp vermeli. Kulüp ne karar verirse saygı duyarım. Benim karakterim ve işim bellidir, kendime güvenim tam.



Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçlara bakın, ne yaptığımı anlarsınız. Persepolis'te de elimden geleni yapıyorum. Madem konu açıldı, bazı şeyleri de söyleyeyim: Üç aydır Persepolis'teyiz ve sadece bir kez ben ve ekibim ailelerimizi görmek için Türkiye'ye gittik.



Üç aydır otelden antrenmana, antrenmandan otele gidip geliyoruz. Herkes biliyor üç aydır düzenimiz böyle ve ne kadar başarılı olmak istediğimizi biliyorlar. Ama bazen sakatlıklar ya da hastalıklar yüzünden kazanma şansınız azalır. Rahatım ve bu yüzden geleceğe bakıyorum." şeklinde konuştu.



"GERÇEKÇİ OLMALIYIZ"



Ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında konuşarak sözlerini noktalayan teknik adam, "Şu an Sepahan ile aramızda beş puan fark var ve sezonun bitmesine üç maç kaldı. Gerçekçi olmalıyız. Ben açık sözlü biriyim ve riskli konuşmam. Oynanacak maçlara bakarsak, ikinci olma şansımız var. Gelecek üç maçı kazanmalıyız ki sezonu iyi bir şekilde kapatalım. Sonuç ne olur, ikinci mi oluruz, üçüncü mü bilemem." sözlerini sarf etti.