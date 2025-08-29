İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’de, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elenilmesinin ardından Jose Mourinho ile yollarını resmen ayırdı.

Bu gelişmenin ardından Sercan Hamzaoğlu'nun verdiği bilgiye göre "Mourinho ile yollar ayrıldığında İsmail Kartal hocayı aradım. 'Fenerbahçe'de çalışır mısın?' dedim. 'Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz. Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı' dedi. Kısacası 'Hayırlı ise olsun. Hayırlı değilse olmasın' dedi. Benim gönlümden geçen isim İsmail Kartal."

