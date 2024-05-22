İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda yenmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları çok konuşulmuştu.

Kartal, şunları söylemişti:

"Galatasaray'ın kaleyi bulan 1 tane şutu yok. 10 kişi de olsak baştan sona iyi mücadele eden, inanan bir Fenerbahçe takımı vardı. Sezon başında bugüne kadar bize yaşatılan bütün olumsuzluklara rağmen içerden dışardan saldırılara rağmen dik durduk, sessiz kaldık. Maalesef sezon başından bugüne kadar olanlar, hiçbir şey olmamış gibi insanların sessiz kalması durumu vardı. 1 maç beraber kalıyoruz hoca berabere kaldı deniliyor. Kimse bu maçlar neden böyle oldu, hiç hakem hatası var mı demiyor.

Bize yaşatılan tüm olumsuzluklara rağmen oyuncularım çok güzel reaksiyon gösterdi. Herkese çok güzel bir cevap verdik. Bir teknik direktörle anlaşılmış haberleri çıktı ve oyuncularımın motivasyonu düştü. Bu takım benden besleniyor. Ben düşsem takımım da düşecekti ama ben düşmedim. Ben İsmail Kartal'ım, Fenerbahçe'nin evladıyım. Bu ülkenin en iyi futbolunu oynayan takımı kim herkese bunu gösterdik. İstanbulspor maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. O stadın belki de en kalabalık maçı olmalı. Biz şampiyonluk maçına çıkacağız. Gerçek şampiyonun kim olduğunu bu akşam gösterdik.

Maalesef biz bugün atılan taraf olduk ama 2. sarı karttan nasıl atıldığımızı herkes gördü. Bu ilk defa olmuyor, herkes gördü. Buna rağmen dağılmadık. Oyuncularım çok akıllı oyuncular. Bizim aramızdaki diyalog çok yüksek. Bu kadar yalan haber yapanlara yazıklar olsun. Hak etmediğimiz bir saldırı. Aramız kötü olsa oyuncularım hocasının planlarına sadık kalır mı? Hepsi bugün ölümüne mücadele ettiler.

Bu maç sezonun özeti. Kaybettiğimiz maçlarda neler olmuş bir oraya bakın. Samsun maçı nasıl bitti 1-1, Sivas maçı nasıl 2-2 bitti bir bakın. Rakibin sezon başından beri ittirilmesini ben anlatmayayım. Normal gitse bugün şampiyonduk, daha ne söyleyeyim. En az kart gören Galatasaray, en çok kart görenlerden biri biziz. Bu kadar çifte standart olur mu. Jesus doğru söylemiş. (Bu ligin sportif gerçekliği yok) Canı yandı geçen sene ben de izledim haklıydı. Bu sene daha fazla oldu. Biz buna rağmen ümidimizi kaybetmedik. Dzeko ve Tadic benim arkadaşım gibi. Bazılarıyla arkadaş, bazılarına abi, bazılarının babası gibiyim. Osayi sakattı, oynama durumu yoktu. 3 gün önce iyi değilim dedi. Antrenmanda denedik yere yığıldı, bıraktı kendini. Doktorumuz 'iyi değil oynayamaz' dedi. Ertesi gün antrenmana geldi. Konuştuk bu maçı anlattım. Bu maçı kazanmanın ne olduğunu, Fenerbahçe'yi, camiayı ona anlattım. Benim onda hakkım var, bu hakkımı sende kullanmak istiyorum dedi. Öleceksin bu maç oynayacaksın dedim, o da kabul etti."

AÇIKLAMA YAPACAK

İsmail Kartal'ın çok konuşulan bu sözlerinin ardından bugün bir açıklama yaparak bazı konulara açıklık getirme kararı aldığı belirtildi.

Kartal'ın saat 15.00'te Samandıra Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşacağı ve soruları yanıtlayacağı ifade edildi.

Ayrıca yeni sezonla ilgili kendisine teklif yapılıp yapılmadığı konusu da açıklığa kavuşacak.

