İsmail Kartal'dan flaş karar. İşte F.Bahçe'nin Maribor 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovenya ekibi Maribor’u konuk edecek. Sarı lacivertli takımın ilk 11'i belli oldu.

İsmail Kartal'dan flaş karar. İşte F.Bahçe'nin Maribor 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Slovenya ekibi Maribor’la karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, dünkü basın toplantısında "Bir önceki tura göre futbol oynayan, 3-1 geride olduğu maçta dahi son ana kadar savaşarak sonuç alan bir rakiple oynayacağız. Her gün daha çok çalışarak, oyun sistemimizi anlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Daha güçlü oyunla iyi sonuçlar almak istiyoruz. Bu maçta da iyi futbolla avantajlı skor almak istiyoruz. Bir önceki tura göre işimizin çok kolay olmadığını ama saha içinde gayretli olarak maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal'ın ilk 11 için kararını verdiği, sahaya ofans ağırlıklı bir kadro süreceği öğrenildi.

Sarı lacivertli takımın beklenen 11'i şöyle:

Altay, Osayi, Peres, Becao, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Tadic, Szymanski, Ryan Kent, Dzeko.

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