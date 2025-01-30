İsmail Kartal’dan flaş sözler! Fenerbahçe’den nasıl ayrıldığını anlattı

Kariyerine İran ekiplerinden Persepolis’te devam eden İsmail Kartal’dan flaş sözler geldi. Yeni takımının düzenlediği basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe’den ayrılık sürecini anlattı.

Şampiyonluğu kaçırdıkları sezon sonunda yapılan kongreye dikkat çeken Kartal, "Fenerbahçe'den ayrılmama gelince, kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım” şeklinde konuştu.

Kartal ayrıca, Fenerbahçe ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde penaltılarda elendiklerine vurgu yaparak, “Ama bütün gol rekorlarını, puan rekorlarını, en çok ceza sahasında gol beklentisi yaratan takım olarak başardık” dedi.

“PERSEPOLİS’İN BÜYÜK BİR CAMİA OLDUĞUNU GÖRDÜM”

Persepolis’in büyük bir camia olduğunu gördükten sonra kariyerine İran’da devam etme kararı aldığını belirten Kartal, "Sonuçta burada Persepolis'in çok büyük bir camia olduğunu gördükten sonra, çok büyük hedefleri bir kulüp olduğunu gördükten sonra kariyer planlamamı Persepolis ile yapmaya karar verdim. Bu süreçte sayın başkana, yöneticilerime çok teşekkür ederim beni tercih ettikleri için. Buraya gelmemde büyük payı olan sayın başkana da ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.