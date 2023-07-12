İsmail Kartal'dan hakem isyanı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kızılyıldız maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

-Rakibin sert oynamasından ve hakemin buna izin vermesinden dolayı, biz bugün istediğimiz oyunu oynamadık. Rakip takımda bir lig, kupa maçı gibi bir gerginlik vardı. En az 2 oyuncunun atılması gerekiyordu. En son ben atıldım, dayanamadım sahanın içine girdim. Osayi'nin ayağı kırılacaktı, Osayi'ye kart gösterdi. Sonra beni attı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz bugün kaybettik, iyi yapamadığımız şeylerden ders çıkardık. Bunların üzerine çalışacağız.

-Kampa geç gelen oyunculardan biri Batshuayi. Birçok oyuncu var milli takımdan geç gelen oyuncu. Bunları normal karşılıyorum. Bunlar hazırlık maçları. Bu tür maçlarda oyuncuları deneyeceğiz. Lige kadar kafamızda aramıza katılacak oyuncularla ideal oyuncularla, ideal sistemimize hazırlanacağız.

-Dzeko, dünya çapında bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Takımın kaptanı olacak. Onun yanında 2 Türk oyuncu kaptanımız olacak. Öyle bir karar aldık.

-Bugünkü maçta mağlup olabiliriz, biz buraya hazırlanmaya geldik, adı da hazırlık maçı. Ama ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum. Maçın önüne hakem geçti diyebiliriz. Keşke seyirciler daha güzel maç izleyebilseydi. Tek sevindirici olan şey buradan sakat oyuncu vermeden ayrılmak.

-Szymanski'den sonra bazı oyuncular aramızaa katılacak. Görüşmeler devam ediyor. A planı, B planı... Szymanski'nin gelmesi bizim için önemli bir transfer. Yaptığımız çalışmalar sonucunda birkaç oyuncu daha gelebilir aramıza.

-Kamp sonunda başkanımıza ve yönetime bir rapor vereceğim gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili.