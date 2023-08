İsmail Kartal'dan Livakovic ve Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında yarın sahasında Hollanda takımlarından Twente ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

-Samsunspor maçından sonra 3 günde 1, 4 günde 1 maç trafiği yaşıyoruz. Yarınki Twente maçının antrenmanıyla kampa girerek en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Yaptığımız analizler sonucu hareketli genç ve koşan bir takım olduğunu gördük. Hollanda futbolu temelinin yapılması gerekenlerini modern futbol eşliğinde yapmaya çalışan bir takım. Oynadığımız rakiplerin hepsine saygı duyuyoruz. Yarınki maç bizim için çok önemli. Taraftarımızın da desteğiyle avantajlı skor elde etmek istiyoruz. Bunu başarırsak mutlu olacağız. Birkaç tane sakat oyuncumuz var. Bunlar bazı bölgelerde bizim gücümüzü azaltıyor. Bazı mevkilerde rotasyonlu gidecekken sakat olunca rotasyon olmayınca bir oyuncuya çok yük biniyor. Bu akşam ya da yarın sakatların bir bölümü aramıza katılacak. Oynayıp oynamamasına karar vereceğiz. En iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.



-Bunu 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik, denedik. Fenerbahçe’de de olduğunu biliyorduk. 2 tane daha yenilik yaptık. Termal kamera ile futbolcunun kas yorgunluğuna bakıyoruz. Hangi bölgede yorgunluğu varsa not ediyoruz. Doktorun yeni getirdiği keşfettiğimiz aletlerle de futbolcularımızın ne kadar yorgun olup olmadığını kaç saat uyuyup uyumadığına kadar hesaplayarak o günkü antrenmanda ne kadar yükleme yapacağımızı görüyoruz. Sakatlık riskini minimuma indirmek için bunlarla hazırlanıyoruz. Sakatlığımız olsa da çeşitli sebepleri var. Geçen sene 12, 13 ay süren lig oldu sezon bittikten sonra tam dinlenmesi gerekirken erken açılan bir sezon oldu. Sakatlarımız olsa da 1 hafta 10 gün içinde toparlanabiliyorlar. İyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız.



-Hangi maça çıkarsak çıkalım o maçın gidişatına ve rakip hamlelerine göre skor olarak kendi pozisyonlarımıza göre değişiklik yapıyorum. Samsun maçında da öyle zeminde Umut’un girmesi gerekiyordu. Daha çok pres ve baskıyla ön blok olarak onu kullanmak istedik. Herhangi başka nedeni yoktu. Umut takımın önemli oyuncularından biri. O günkü taktiksel anlamda Umut’un takıma bir şeyler verebileceğine inandığım için onu tercih ettim.



-Bu tamamen tesadüf. Çünkü elimizdeki Türk oyuncu yerine yabancılarımız da var. Transfer ettiğimiz oyuncular var. Daha dinlenmiş oyuncuların Türk olduğunu varsayarsak onlardan yana kullandım. Maç maç düşünüyoruz. Her maçın hikayesi farklıdır. Yarın da bu maçın hikayesi farklı. Elimizdeki oyuncu durumuna göre dinlenmiş, zinde oyuncularla çıkmaya çalışacağız. Planlayarak hareket ediyoruz. Böyle olacak diye bir şey yok sürekli değişebilir.



-5 stoperimiz var. Maalesef 2 maçta bir 2’sinin sakatlanması nedeniyle değişiklik yaşadı. Oyun sistemi belli. 2 aydır çalışıyoruz. Oyunculara ne istediğimi net şekilde anlatıyorum. Antrenman ve analizlerde takımdan en istediğimi çok iyi biliyorlar. Giren çıkan herkese oyun felsefemizi oturttuğumuzu düşünüyorum.



-Jayden sezon başından bugüne kadar gelişim içerisinde. Fiziksel özellikleri iyi durumda. Bizim takımımızın oyun planı var. Bu plan içinde her geçen gün mesafe kat ediyor. Yarınki maçta oynayıp oynamayacağı ile ilgili bu akşam karar vereceğim.

-Fred’in herhangi sakatlığı yok. Bir hafta antrenmana çıktı. Son bölümde aldık korumak amaçlı.



-Altay bu akşam antrenmana çıkacak. Kesinleşen bir şey yok. Kesinleşince kulüp tarafından açıklanacak. Livakovic de tamamen kulüp tasarrufunda. Herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Başkanımızın kontrolünde gidiyor.



-Mükemmeliyet sadece rabbimize aittir. Mükemmel diye bir şey yok. Bundan önce de mükemmel takımlar kuruldu. Önemli olan iyi kaliteli oyuncuların bir arada nasıl futbol oynayacağı. Ortaya nasıl performans çıkartacağı önemli. En üst düzey transferler yaparak değil biz ihtiyacımız olanları transfer ediyoruz. ‘Kalite katacak oyuncuları transfer etmek istiyoruz’ demiştik. Bu yolda devam edeceğiz. Biz kaliteli iyi futbol oynayan takım kurmak istiyoruz. Bu oyuncuların bir araya gelmesiyle ne çıkıyor buna da bakmak lazım.

