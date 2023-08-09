İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a cevap: En büyük çalım sahada atılır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Fenerbahçe yarın 20.00'de Maribor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kartal, Okan Buruk'un açıklamalarına konuşmasında cevap verdi.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

-Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu transfer ettirmem. Çalım atıldı ifadelerini doğru bulmuyorum, en doğru çalım sahada atılır. İşin ekonomik boyutu var, bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar. En büyük çalım sahada atılır."

-Bunlar küçük söylemler. Türk takımları, Avrupa'da birbirini desteklemeli. Ortamda ayrışma yaratacak söylemlerden kaçınmak lazım. Bizim hedefimiz, ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi destekliyoruz.

-Tete transfer gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu. Bize de teklif edildi. Sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimin açıkladığı şartlar nedeniyle gündeme almadık. Ayrıca bonservis olayı var, kapalı kutu. Ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Tete'den daha üstün, daha farklı oyuncularla ilgileniyoruz.