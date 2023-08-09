İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a cevap: En büyük çalım sahada atılır

Fenerbahçe Teknik Direktörü ismail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turunda karşılaşacakları Maribor mücadelesi öncesi konuştu. Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un söylemlerine cevap verdi.

İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a cevap: En büyük çalım sahada atılır

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Fenerbahçe yarın 20.00'de Maribor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kartal, Okan Buruk'un açıklamalarına konuşmasında cevap verdi.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

-Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu transfer ettirmem. Çalım atıldı ifadelerini doğru bulmuyorum, en doğru çalım sahada atılır. İşin ekonomik boyutu var, bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar. En büyük çalım sahada atılır."

-Bunlar küçük söylemler. Türk takımları, Avrupa'da birbirini desteklemeli. Ortamda ayrışma yaratacak söylemlerden kaçınmak lazım. Bizim hedefimiz, ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi destekliyoruz.

-Tete transfer gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu. Bize de teklif edildi. Sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimin açıkladığı şartlar nedeniyle gündeme almadık. Ayrıca bonservis olayı var, kapalı kutu. Ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Tete'den daha üstün, daha farklı oyuncularla ilgileniyoruz.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Konya’da feci kaza: Sürücü ve annesi öldü, kızı yaralandı Güncel
Konya’da feci kaza: Sürücü ve annesi öldü, kızı yaralandı
İnegöllü kardeşlerin ürettiği yat Toyota'nın dikkatini çekti Güncel
İnegöllü kardeşlerin ürettiği yat Toyota'nın dikkatini çekti
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası Güncel
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası
Moto kuryenin maaşı dudak uçuklattı Güncel
Moto kuryenin maaşı dudak uçuklattı
Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraf herkesi afallattı. Görenler asla tanıyamadı Magazin
Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraf herkesi afallattı. Görenler asla tanıyamadı
Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu Spor
Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu
Metrobüste'ki yer verme kavgasında tekmeler havada uçuştu Güncel
Metrobüste'ki yer verme kavgasında tekmeler havada uçuştu