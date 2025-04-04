İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a "tahrik" suçlaması

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İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a "tahrik" suçlaması

Persepolis teknik direktörü İsmail Kartal Okan Buruk ve Jose Mourinho arasındaki burun sıkma olayını değerlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek kupada yarı finale yükselmişti. Ancak maçın ardından
Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması gündem oldu.

"ORDA SANKİ BİR TAHRİK VAR"

Bu konuda açıklamalar yapan eski Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal "Mourinho dünya çapında kendini kabul ettirmiş bir teknik direktör. Gördüğüm kadarıyla orada sanki bir tahrik var. Yoksa Mourinho durup dururken niye rakip antrenörün burnunu sıksın? Artı bu bir kupa maçı ama ligde hala şansları devam ediyor. Üç puanlı sistemde her şey olabilir. Onlara başarılar diliyorum şampiyon olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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