İsmail Kartal'dan ortalığı ayağa kaldıran hareket! Yeni takımıyla ilk maçı öncesi yaptı

İran Pers Körfez Pro Lig'in 17. hafta mücadelesinde Persepolis, lider TS Tabriz'i ağırladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri müsabakayı 2-0 kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Persepolis'e galibiyeti getiren goller 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani'den geldi.
نماز خواندن اسماعیل کارتال سرمربی جدید پرسپولیس در نمازخانه ورزشگاه آزادی pic.twitter.com/D6LiXr1MDH— خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) January 26, 2025
Karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ın stada girer girmez ilk işi mescitte namaz kılmak oldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
شاه اسماعیل pic.twitter.com/qybDtoDNg3— Majid Abbasi (@mabbasi90) January 26, 2025
Daha sonra sahaya inerek taraftarı selamlayan İsmail Kartal'a büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Tribünler hep bir ağızdan "Kartal" tezahüratı yaptı.
Persepolis ligde gelecek hafta Khuzestan deplasmanına çıkacak.