İsmail Kartal'dan rotasyon kararı. F.Bahçe'nin Maribor 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Maribor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takımın 11'i belli oldu.

İsmail Kartal'dan rotasyon kararı. F.Bahçe'nin Maribor 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İstanbul'da 3-1 yendiği Maribor'la bu akşam Slovenya'da karşı karşıya gelecek.

Ljudski Vrt Stadyumu'nda oynanacak Maribor-Fenerbahçe maçı saat 21.15'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, maça ilk karşılaşma 0-0 bitmiş gibi başlayacaklarını, hedeflerinin yine kazanarak ülke puanına katkıda bulunmak olduğunu söylemişti.

Kartal'ın rotasyona gideceği, bu akşam bazı oyuncularını dinlendirmek amacıyla oynatmayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Maribor karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Ferdi, Djiku, Luan, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi

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