İsmail Kartal'dan taraftara birlik ve beraberlik çağrısı: 9 yıl ızdırap çektik

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası yeniden takımın başına geçen İsmail Kartal taraftara ve camiaya birlik çağrısı yaptı.

İsmail Kartal'ın sözleri şu şekilde;

-Fenerbahçe bizim. Fenerbahçe hepimizin. Çizginin kenarından Fenerbahçesi'nin deplasmana gelmesini sabırsızlıkla bekleyen o çocuklar. Çubukluyu gördüğünde gözleri dolan ağabeylerimiz var. Omzunda evladıyla maça gelen ailelerimiz var. Her platformda Fenerbahçesi'ni düşünen gençlerimiz var. Çizginin arkasında Fenerbahçe'nin neferleri var. Birlikte sevineceğiz birlikte üzüleceğiz. Omuz omuza başaracağız, yeter ki inanalım.

Hepinizi çok seviyorum. Fenerbahçe olarak tam 9 yıl ızdırap çektik. Duygularınızı biliyorum. Ben de bu camianın bir evladı olarak bu durumu içime sindiremiyorum. Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Bu takımın sizin inancınıza, sizin koşulsuz desteğinize ihtiyacı var! Siz yüreğinizi ortaya koydukça bu takım daha da şahlanacak ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımı ayakta tutan sizin varlığınız ve enerjinizdir. Vakit tek yumruk olma vaktidir. Haydi büyük Fenerbahçe.