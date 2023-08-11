İsmail Kartal'dan taraftara sabır mesajı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taraftardan zaman isteyen Kartal, Fred transferiyle ilgili de konuştu.

İsmail Kartal'dan taraftara sabır mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Kartal şunları söyledi:

-Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimizin bundan önceki maçlarını takip ettiğimiz kadarıyla organize ve koşan bir takım olduğunu biliyorduk. Biz de buna göre dersimizi iyi çalıştık. İlk 20 dakikada rakip üstünlüğü ele aldı ama daha sonra Becao'yu ortaya sahaya çıkartarak üstünlüğü ele geçirdik.

-Rakibimiz karşılamalarda ve pozisyon almalarda bizi zorladı. Oyun içerisinde geriye düşebiliriz. Bu Futbol... Taraftarımız sabırlı olmalılar. Uzun bir maratona giriyoruz, bütün oyunculara ihtiyacımız var.

-İkinci maçta da en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek ülke puanına katkılar sağlamak istiyoruz. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin bir evladıyım. Taraftarlarımızla aramda büyük bir gönül bağı var. Bana gösterdikleri sevgi ve saygının karşılığını vermek istiyorum.

-Fred için şu an bitmiş bir şey yok. Bekleyelim bakalım, gerçekleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz.

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