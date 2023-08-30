İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: Yönetimimiz süreci yönetiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup etti.

Gruplara kalmak için büyük avantajı bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

-7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Yarınki maçta da ülke puanına katkıda bulunup, kendimize yakışır bir futbolla ülkemize geri dönmek istiyoruz. Rakibimizi ciddiye alıyoruz.

-Livakovic, çalışmayı çok seven bir oyuncu. Antrenmandaki performansıyla, takıma uyum sağlamış gibi görünüyor. Dün akşam gelen oyuncuyla alakalı kesinleşmiş bir şey yok, başkanımız ve yönetimimiz süreci yönetiyor.

-Michy şu an kadromuzda, bizimle birlikte. Ama yarın ne olur bilemem, bu kulübün kontrolünde olan bir durum. Ben maça odaklandım, transferle konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum.