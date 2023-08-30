İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: Yönetimimiz süreci yönetiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesi konuştu. Tecrübeli teknik adam, rakiplerini ciddiye aldıklarını ifade etti.

İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: Yönetimimiz süreci yönetiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup etti.

Gruplara kalmak için büyük avantajı bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

-7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Yarınki maçta da ülke puanına katkıda bulunup, kendimize yakışır bir futbolla ülkemize geri dönmek istiyoruz. Rakibimizi ciddiye alıyoruz.

-Livakovic, çalışmayı çok seven bir oyuncu. Antrenmandaki performansıyla, takıma uyum sağlamış gibi görünüyor. Dün akşam gelen oyuncuyla alakalı kesinleşmiş bir şey yok, başkanımız ve yönetimimiz süreci yönetiyor.

-Michy şu an kadromuzda, bizimle birlikte. Ama yarın ne olur bilemem, bu kulübün kontrolünde olan bir durum. Ben maça odaklandım, transferle konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum.

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Evinde otururken maganda kurşunuyla başından vuruldu Güncel
Evinde otururken maganda kurşunuyla başından vuruldu
Mısır’da 170 yıllık tarihi cami alev alev yandı Güncel
Mısır’da 170 yıllık tarihi cami alev alev yandı
Patrick Kluivert Adana Demirspor'un amacını açıkladı Spor
Patrick Kluivert Adana Demirspor'un amacını açıkladı
Depremin vurduğu İskenderun'da belediye ne iş yapıyor? Güncel
Depremin vurduğu İskenderun'da belediye ne iş yapıyor?
Kütahya'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı Güncel
Kütahya'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
Memur zammında geri sayım. Milyonların kaderinin belirleneceği toplantıya saatler kaldı Ekonomi
Memur zammında geri sayım. Milyonların kaderinin belirleneceği toplantıya saatler kaldı
Samsun'da 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi Yaşam
Samsun'da 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi