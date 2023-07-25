İsmail Kartal'dan transfer müjdesi. Eksik mevkiyi açıkladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turunda karşılaşacakları Zimbru mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

-Yaptığımız, yapabileceğimiz transferler var. Yıldız oyuncudan ziyade olması gereken yerlere Transfer yapacağız. Tabii içlerinde yıldız oyuncular da olacak. Başkanımız kaleci transferini yürütüyor. Her türlü çabayı gösteriyor. Biz de bu transfer için başkanımızla görüştük.

-Şu anda birkaç tane oyuncunun transferi bitebilir. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. Bunların arasında kaleci de var.

-Cengiz Ünder gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinden oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor.