İsmail Kartal'dan zemin açıklaması: Böyle bir statta bunun olmasını istemezdim

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal, oyuncularını galibiyetten ötürü tebrik etti.

KAYNAK: İHA
İsmail Kartal'dan zemin açıklaması: Böyle bir statta bunun olmasını istemezdim

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Samsunspor maçını 2-0 kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren İsmail Kartal, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

-Samsunspor takımını ve şehrini tebrik derim. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bu kadar güzel bir statta daha güzel bir zeminde oymamak isterdik. Oyuna iyi başlayamadık. İkinci yarıda daha istekliydik. Kendi oyunumuzu oynayarak maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı bu günkü galibiyet için kutluyorum. Bu galibiyeti vefat eden yönetim kurulu üyemize armağan ediyorum. Cengiz ve Fred’in ciddi sakatlıkları yok. Onların fiziksel durumunu biliyorduk. Biz de fiziksel durumlarını biliyorduk. 60 dakika oyunda tutup takıma adapte etmek istiyorduk. Cengiz’i daha erken oyundan aldık. Fred ve Cengiz’i de takımın fizik kalitesine yükselttiğimizde daha güçlü bir takım olacağız.

-3 günde 1 maç oynuyoruz. Çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Twente maçında elimizdeki en dinlenmiş sağlıklı oyuncularla oynayacağız. İstanbul’da avantajlı bir skor elde edip, Hollanda’ya avantajlı gitmek istiyoruz.

(İHA)

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Eyüpspor evinde güldü Spor
Eyüpspor evinde güldü
Şarj istasyonu bulamayan AKP’li Metiner ateş püskürdü: Yaşanan rezillik tarifsiz Güncel
Şarj istasyonu bulamayan AKP’li Metiner ateş püskürdü: Yaşanan rezillik tarifsiz
AKP teyakkuzda, ya CHP?.. Yazarlar
AKP teyakkuzda, ya CHP?..
Emekliler aklımızı başımıza alalım!.. Yazarlar
Emekliler aklımızı başımıza alalım!..
Dönülecek yollar Yazarlar
Dönülecek yollar
Ben; Barış Pehlivan Yazarlar
Ben; Barış Pehlivan