İsmail Kartal'dan zemin açıklaması: Böyle bir statta bunun olmasını istemezdim

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Samsunspor maçını 2-0 kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren İsmail Kartal, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

-Samsunspor takımını ve şehrini tebrik derim. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bu kadar güzel bir statta daha güzel bir zeminde oymamak isterdik. Oyuna iyi başlayamadık. İkinci yarıda daha istekliydik. Kendi oyunumuzu oynayarak maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı bu günkü galibiyet için kutluyorum. Bu galibiyeti vefat eden yönetim kurulu üyemize armağan ediyorum. Cengiz ve Fred’in ciddi sakatlıkları yok. Onların fiziksel durumunu biliyorduk. Biz de fiziksel durumlarını biliyorduk. 60 dakika oyunda tutup takıma adapte etmek istiyorduk. Cengiz’i daha erken oyundan aldık. Fred ve Cengiz’i de takımın fizik kalitesine yükselttiğimizde daha güçlü bir takım olacağız.



-3 günde 1 maç oynuyoruz. Çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Twente maçında elimizdeki en dinlenmiş sağlıklı oyuncularla oynayacağız. İstanbul’da avantajlı bir skor elde edip, Hollanda’ya avantajlı gitmek istiyoruz.

(İHA)