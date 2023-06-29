İsmail Kartal'ın 9 yıl önceki röportajında çarpıcı itiraflar ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

İsmail Kartal hangi teknik adamı örnek aldığını itiraf ederken kendisine neden Arap İsmail denildiğine de açıkladı.

İşte İsmail Kartal'ın 2014 yılında Sabah Gazetesi'ne verdiği o röportaj:

Futbol oynadığım dönemde Fatih Terim Galatasaray kaptanıydı. Çok sık görüşmezdik, dışarıda görürdüm, karşılaşırdık yani tesadüfen öyle bir samimiyetimiz yoktu ayak üstü sohbet ederdik, ayakkabısının arkasına basarak yürürdü onu hatırlıyorum. Şimdiki hali ile arasında dağlar kadar fark var.

"HIDDINK'İ ÖRNEK ALIYORUM"

Hiddink başkaydı, ben de teknik direktörlük yapıyorum ve onu örnek alıyorum, yanında tam 3 ay kaldım Eindhoven'de. Mardin'de, Sarıyer'de, Sivasspor, Malatyaspor ve gittiğim her takımda Hiddink'ten öğrendiklerimi uyguluyorum.

"TEKME ATARDIM"

En çok Trabzonsporlu İskender ile kapışırdım, sahada her karşı karşıya kaldığımızda da tekme atardım, sert oynardım ona karşı, napayım durdurmak için başka çarem yoktu.

"KORKARAK ÇIKARDIK"

Biz milli maçlara korkarak çıkardık, 3 mü 5 mi yiyeceğiz diye çok korkardık. O zamanlar senede 1-2 milli maç oynanırdı. İstanbul'da İngiltere'den 8 yediğimiz maçta ben de oynadım, maç sırasında Abdülkerim'in bileği dönmüştü, oyundan çıktı yedek kulübesinde rahmetli Candan Tarhan'ın yanına oturdu. O sırada milli takım teknik direktörü Candan hocaydı. Durum 5-0 olmuş, Candan Hoca Apo'ya dönüp, 'Apo fark olacak galiba' demiş. Apo daha sonra bize bu olayı anlattı çok gülmüştük.

"ARAP DEĞİLİM"

Aslında ben Arap falan değilim, lakabım Arap. Yıllarca hep bana 'Arap İsmail' dendi, kısaca Arap derlerdi, o tenimin esmerliğinden geliyor, memleket ise Rize.