İsmail Kartal'ın büyük Arda Güler planı belli oldu

İsmail Kartal’ın yeni teknik direktör olarak açıklanması belki beklenenden geç oldu.

Ancak başarılı teknik adam, ekibiyle birlikte zaten sezon boyunca sadece Fenerbahçe’yi değil, ligdeki tüm takımları yakından takip edip, gerekli analizleri yapmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, daha resmi açıklama yapılmadan soluğu Samandıra’da aldı, çalışmalara başladı. Kartal ve ekibi, hazırlık etabı çalışmalarını hızla planladı. Sırada, belirlenen pozisyonlara yapılacak takviyeler için yönetimle detaylı toplantı var.

Fanatik'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcının önceliklerinden biri, genç yeteneği kalmaya ikna etmek. Kartal’ın bu hafta Arda Güler ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

62 yaşındaki teknik adamın, 18 yaşındaki yıldızdan, bu sezon da Fenerbahçe’de kalmasını ve şampiyonluk yarışı verecek kadronun en önemli parçası olmasını isteyeceği kaydedildi.

Kartal’ın Arda’ya, “Buradan şampiyonluk yaşayarak, tarihe geçerek ayrıl” mesajını vereceği belirtildi.