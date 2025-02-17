İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis Ronaldo'lu Al Nassr ile karşılaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis Ronaldo'lu Al Nassr ile karşılaştı

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı İran ekibi Persepolis, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile golsüz berabere kaldı.

AFC Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesinde Persepolis, sahasında Al Nassr'ı konuk etti. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibinde milli futbolcu Serdar Dursun 11'de başladı ve 82 dakika sahada kaldı.

RONALDO OYNAMADI

Kadrosunda birçok dünya yıldızı bulunan Suudi Arabistan takımı, üst turu garantilediği için rotasyonlu 11 ile maça başladı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kadroda olmazken, Sadio Mane yedek kulübesinde oturdu. İki taraf da gol bulamazken, müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Al Nassr puanını 17'ye yükseltirken 3. sırada yer aldı. Persepolis ise 7 puana yükseldi ve ilk 8 için diğer maçları sonuçlarını bekleyecek.

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