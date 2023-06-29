İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye kimin zoruyla getirildiğini Şerafettin Tilki açıkladı

"Hep beklenen oldu" deriz ya sevgili dostlar, güzel insanlar.

Bu kez beklenmeyen oldu!

Nasıl mı? Hiç hesapta olmayan İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başına geçti.

Oysa, görev süresinin son sezonuna gelen Ali Koç şampiyonluk için kimlerle görüştü. Yerli, yabancı ne hocalar ile konuştu. Vincenzo Montella ve Sergen Yalçın öne çıkan iki marka isimdi sadece.

Peki ne oldu da, Kartal’da karar kılındı?

Kulak kabartmadan geçmek olmaz elbette.

Vapura atladığım gibi ver elini Kadıköy.

İtiraf edeyim. Yanlış vapura binip mecburi adaları dolaştım. İyi de oldu aslında. Hava aldım, civa verdim!

Vay bana, vahlar bana.

Dikkatsizlik, yasak bana..

Gecikmeli de olsa; Moda, Kalamış, Bağdat Caddesi nerede bir fısıltı varsa uğradım oraya.

Duyduklarım ilginç.

Meğer Ali Koç, baskı ve markajda almış bu kararı. Biraz gönülsüz de olsa.

Şimdi gelelim asıl noktaya. Koç’a bunları kim yapmış.

Öyle ya, başkanlık sistemi var. Başkanın karşısına geçip, karar almasında hangi yönetici etkili olabilir? Varsa da bu gücü nereden alıyordur acaba?

Karşımıza çıkan isim Ahmet Ketenci.

Ketenci’de tıpkı İsmail Kartal gibi aslen Rizeli.

Aziz Yıldırım’ın yedek yönetim listesinde yer alan biri.

Ayrıca; Sayın Cumhurbaşkanımızın dünürü Osman Ketenci’nin oğlu. Aynı zamanda Başakşehirspor’da asbaşkanlık görevi de yaptı. Tüzükte sanırım aksi yönde hüküm yok.

İşte Ahmet Ketenci ile İsmail Kartal arasındaki tanışıklık bu yüzden eskiye dayanıyor.

Ketenci, Kartal icin Koç’tan ricada bulunuyor. Elbette sadece şahsi ve ailece tanışıklığıyla değil futbolculuğu, hocalığı, kişiliği özetle her konuda kefil oluyor.

Koç, önce direniyor. "Olmaz" diyor. Bakalım falan filan derken, vitesi ‘R’ konumuna alıyor. Bu kez de açıklama gecikiyor. Zira İsmail hoca hacı olmak için Arabistan yolunu tutuyor.

Tutuyor tutmasına da, Ketenci ile teması hiç kesmiyor. Koç, Divan’da "Yerli hoca olacak" açıklamasıyla Ketenci’nin isteğini yerine getirmiş oluyor.

Burada bir soru cevap bekliyor.

Ketenci salt kendi istediği için mi uğraş vermiş.

Yoksa, başkalarının özel talebi yüzünden mi Koç’un karşısında ısrarcı davranmış.

Daha önce yaşanan toplumsal olaylar ve stat içindeki tezahüratlar yüzünden eleştirilen Koç, bir anlamda günah çıkarmış oluyor!

Savaşa son verip barış dönemine geçilmiş.

Eski başkan Aziz Yıldırım’ın da çıkışı bu yüzdendi. O da Kartal için yani. Aman ha, Koç son anda ters hamle yapmasın diye.

Hep yazıyoruz. Futbol, siyaset, ticaret iç içe. Doğru yanlış ama realite bu. O yüzden belediye takımları ortalıkta cirit atıyor. Bırakın Roma, Madrid, Berlin Belediyespor kulüplerini görmeyi, Afrika’da, Güney Amerika’da ve Asya’da dahi yok. Tek bize özel.

Güzel!

Bakalım yeni sezonda Kartal, Kanarya’yı şampiyonluğa uçurabilecek mi?

Yoksa, ligin sonunu görmeden kendi mi uçup gidecek!

Üçüncü kez göreve gelmesi son şansı.

Hacı İsmail Kartal 62 yaşında, görevinin başında.

Başarılar diliyoruz. Merakla bekliyoruz.

Son bir tüyo daha verelim. Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini devretme kararı da almış.

Hayırlı olsun!..

Şerafettin Tilki