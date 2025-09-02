İsmail Kartal'ın fotoğrafını kim sızdırdı? İşin içinde TÜSİAD var

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra arayış sürüyor. Sarı lacivertlilerde en güçlü adaylardan biri daha önce takımın başına üç kez gelen İsmail Kartal. Geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Yöneticisi Hamdi Akın'ın Boğaz'daki yalısından çıkarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Benfica - Fenerbahçe maçı öncesi yapılan basın toplantısında Mourinho, Hamdi Akın'ı tanımadığını söylemişti. Daha sonra Mourinho'ya verilen tazminatı Hamdi Akın'ın verdiği ve intikamını bu yolla aldığı haberleri basında yer almıştı. İsmail Kartal ile Hamdi AKın'ın gizli buluşmasını kimin deşifre ettiği tartışma konusuydu.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, kendi bloğundaki köşe yazısında bu duruma açıklık getirdi. Özkök'ün yazısında konuyla ilgili bölmü şöyle: "Bu olay ilk bakışta Fenerbahçe meselesi gibi görünüyor. Fotoğrafı, aynı bahçeyi ve yalıyı paylaştığı eski TÜSİAD Başkanı'nın yalısında çalışan biri çekmişti. Bu fotoğrafı gördüğüm andan itibaren kafama şu iki soru yerleşti. Bu fotoğrafı kim çekti… Hangi amaçla sızdırıldı… Kim medyaya servis etti… Tabii akla gelen ilk isim Hamdi Akın veya onun evinden biriydi. Yalının çevresinde sadece başka patronların yalısı var. Fotoğrafın Hamdi Akın’ın evindeki bir kişi tarafından ve onun bilgisi dahilinde çekilmiş olması gerekiyordu. Hamdi Akın da fotoğrafı çekenin peşine düştü ve buldu. Fotoğrafı, aynı bahçeyi ve yalıyı paylaştığı eski TÜSİAD Başkanı Halis Komili’nin yalısında çalışan biri çekmişti. Ama öyle kötü niyetle çekilmiş bir kare değildi. Ve fotoğrafı çeken sızdırmadı. Hamdi Akın’ın evindeki görüşmeden sonra Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğü sorunu çözüldü mü? Henüz çözülmedi ama önemli bir gelişme oldu. Aday sayısı ikiye indi: İsmail Kartal veya Aykut Kocaman…"

