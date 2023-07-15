İsmail Kartal'ın gözü döndü. Flaş açıklama

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup turnuvasındaki son maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bu maçta oyun felsefelerini rakibe hissettirdiklerini söyledi.

Sdyushor Smena Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan deneyimli teknik adam, genele baktıklarında kendileri için güzel bir kamp döneminin geçtiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Her ne kadar sık aralıklarla maç oynasak da, henüz hazır olmasak da, çok büyük sakatlıklar vermeden biz orta ve uzun vadeli kendi planlarımıza, antrenmanlarda oyunculara yaptığımız yüklemelerle devam ettik. Bazı maçlardan önce biraz bunu kısıtlayarak maçlarda rakipler karşısında çok fazla ezilmeden kendi oyun felsefemizi rakibe hissettirerek futbolumuzu oynamaya çalıştık. Bazı maçlar da yaptık bunları, bazı maçlarda yapamadık. Bugün de ikinci yarı özellikle yapmak istediklerimizi, oyun felsefemizi rakibe hissettirdik. Gol bulduk, maçı kazandık. Sonuçta buraya gelmek güzeldi. Bu hava şartlarında burada yaptığımız kamp dönemi bizim için gayet verimli geçti. Bundan sonra İstanbul'da da bu kampın devamında, ayın 26'sındaki Avrupa ön eleme maçımıza en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncularımızın da takıma dönmesi, Ferdi'nin sakatlığı, Djiku'nun da geç gelmesine rağmen hazır olması bizim için tabii ki Dzeko'nun bugün güzel bir gol atması olumluydu. Takımın geneline baktığımız zaman güzel sinyaller verdi. İnşallah bunu kendi oyun felsefemizle birlikte daha fazla geliştirerek lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."

Takamın çift forvete döndükten sonra daha etkili oynadığı yorumuyla ilgili konuşan İsmail Kartal, çözümler üretmek için antrenörlük yaptıklarını anlatarak, "Taktik ne demek? Rakibe üstünlük sağlamak demek. Rakip ikinci yarı sadece maç boyunca bekleriyle kazandığı topla ve hızlı hücumla veya sıkıştığında uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Dzeko'yu çok fazla markaja aldıkları için rahat edemiyordu. Onun rahatlayabilmesi için top tutan bir oyuncu, kanatlardan birine topla dripling yapan Emre Mor'u alarak, orta sahaya da dirençli oyuncularla baskı kurarak rakibe baskı kurduk, sonuçta gol geldi. Bir kaç gol daha olabilirdi. Bizim bir sistemimiz var, bu sisteme bağlı olarak yolumuza devam edeceğiz. Ama tabii ki şartlar, skorlar, maçların durumu, pozisyonumuza göre çift forvet, üç forvetle de oynayacağız yani." diye konuştu.

Oosterwolde'yi değerlendirmesi istenen İsmail Kartal, "Jayden Oosterwolde sol bekte fiziksel özellikleri gerçekten fena bir oyuncu değil. Peres de oynayabiliyor sol bek ama sol stoperde de oynuyor. Bugün Peres'i görmek için sol stoper denedim. Ama bizim oyunumuzda oyunu geriden kurmak, hızlandırmak, baskı altından çıkabilmek ve kilidi açmak biraz da yaratıcılığa dayalı. Burada Ferdi, sol bekte ve sağ bekte de şu an Peres'in de, Jayden'in de bir kaç adım önünde. Tabii ki bunlar hepsi bizim oyuncularımız, sezon içerisinde maça göre rakibe göre herkesi değerlendirebiliriz. Bu açıdan bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Arda Güler'le boşalan 10 numaralı formayı dolduracak bir transfer olup olmayacağıyla ilgili de, "Transfer olabilir. Transfer sezonu kapanmadığına göre, olabilir. Ama şu an bizim orda da oyuncularımız var. Yönetimimizle, başkanımızla sürekli diyalog halindeyiz. Duruma, kendi pozisyonumuza, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de. Onun için zaman içinde yaşayarak hep beraber göreceğiz. Çünkü biz sadece 10 numara olarak değil biz iki 8 olarak oyun planımız var. Zaman içinde, oyun içinde bir tanesi 10 numaraya evrilebilir. Biri 8 biri 6 gibi veya iki 6 bir 10 gibi...Biz oyun içindeki sistemimizi bu şekilde belirliyoruz. Hücumsal anlamda, savunma anlamında da kendi planlarımızı rakibe göre böyle planlıyoruz." görüşünü sundu.