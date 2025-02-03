İsmail Kartal’ın hedefindeki eski Fenerbahçeli otaya çıktı: Birlikte çalışmışlardı

İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran ekibi Persepolis, son olarak Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun’u kadrosuna katmıştı. Ligde ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen İran ekibinin hedefindeki eski Fenerbahçeli oyuncu ortaya çıktı.

İran medyasında çıkan haberlere göre Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, daha önce Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Ryan Kent’i transfer listesine aldı.

Son olarak Fenerbahçe forması giyen İngiliz oyuncu, sarı-lacivertlilerden ayrıldığı ekim ayından bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor.



Fenerbahçe forması altında toplamda 19 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.